Guardian: Devlet ile PKK görüşmesi Erdoğan'ın seçim yatırımı mı?

Guardian gazetesi yazarı John Hooper, devlet ile Abdullah Öcalan arasında yürütülen müzakereler için "Türkiye'de iki yıla kadar seçimler yapılacağı için Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK'yla konuşuyormuş gibi görünmek isteyebilir" dedi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian'da çıkan bir makalede, devlet ile Abdullah Öcalan arasında yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğine ilişkin sorular bugün Guardian gazetesinin iç sayfalarında yer alan bir analizin de gündeminde.

Guardian gazetesinden John Hooper, Öcalan ile yapılan görüşmelerin doğrulandığına dikkat çekerken, 40 bin kişinin hayatına mal olan bir hareketin sonlanması doğrultusunda "en ufak bir ümidin memnuniyetle karşılanması gerektiğini" belirtiyor. Hooper, Öcalan'ın 1999'da yakalanmasından bu yana görülmemiş seviyede bir şiddete, son 18 ayda tanık olduğunu kaydederek, şöyle devam ediyor:

"Ama bu noktada iki cevaplanmamış soru var: Guardian kendisiyle yakalanmadan önce Roma'da konuştuğunda Öcalan PKK'nın tartışmasız lideriydi. Ama şimdi Marmara Denizi'nde, bir hapiste. Son 14 yılda örgütün geçirdiği evrimden haberdar mı? İkinci soru da, ateşkesi kabul etse bile, Kandil'deki kişilere bunu uygulatabilecek mi?"

Hooper, analizinin devamında açlık grevlerini durdurabilmesinin Öcalan'ın gücünün kanıtı olduğunu söylüyor. Yazar, AKP'nin 2011 yılında sahip olduğu halk desteğinin düştüğünü; partinin, ülkenin güneydoğusunda, PKK sempatizanı partilerle doğrudan oy yarışına girdiğini, Türkiye'de iki yıla kadar seçimler yapılacağı için de Başbakan Erdoğan'ın PKK'yle konuşuyormuş gibi görünmek istediğini öne sürüyor.

Hooper, geçen ay bir röportajda, PKK liderlerinin, Oslo'ya gönderilen hükümet temsilcilerine, anayasa değişikliği ve Kürt halkına özerklik sağlanması konularını müzakere etme yetkisi tanınmamasından yakındığını hatırlatıyor ve makalesini şöyle sonlandırıyor:

"Türk halkı herhangi bir konuda ödün verilmesine kesinlikle karşı olduğundan, bir çözüm bulunması uzun sürebilir."

BBCTürkçe