Guardian: Çıkarlarını korumak için Kürtler her zamankinden daha kararalı

İngiliz Guardian gazetesinde bugün, Irak ve ülkenin kuzeyindeki Kürtlerle ilgili bir yazı kaleme alındı. Gazete, Irak'ın güneyinde yaşananları bir "felaket" olarak adlandırdı ancak Kürtlerin, uzun süreli hayallerine yaklaştıkça Erbil'de mutluluğun arttığına dikkat çekti.

Haberde, geçmişte ulusal amaçları konusunda çekingen davranan Kürtlerin bugün "yeni bir gerçeklikten" bahsettiği belirtiliyor.

Gazete, Irak Parlamentosu Kürt Ekonomik Komitesi Başkanı Muhama Halil'in sözlerine yer verdi. Halil, "Kerkük nihayet Kürtler için petrol üretecek. 70 yıldır Kerkük'te ürettikleri petrolle, bizi öldürmek için silah alıyorlar. Nihayet kendi petrolümüz var ve bu petrol sadece Kürtlerin olacak" dedi.

Suriye, Türkiye, İran ve Irak'ın Kürtlerin özerk bölge yönetiminden memnun olduğu fakat bir Kürt devleti kurulması yönündeki bir açıklamanın özellikle Türkiye'yi rahatsız edeceğinin iddia edildiği yazıda, Kürtlerin bölgede ikili bir strateji izlediğine dikkat çekildi.

Bölgesel Kürt Yönetiminin bir yandan Türkiye'yle yakın ilişkilerini sürdürürken diğer yandan Bağdat'ın sınırlarını zorladığı iddialarına yer veren yazıda, “Bugün Kürtler, Kerkük'teki petrol üzerinde haklarını ileri sürmek ve çıkarlarını korumak konusunda her zamankinden daha kararlı görünüyor” ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkçe