T24 LogoT24 Logo
Dünya

Guardian: Çıkarlarını korumak için Kürtler her zamankinden daha kararalı

İngiltere’de yayın yapan Guardian gazetesi, Iraktaki gelişmeler, Bölgesel Kürt yönetiminin tutumu ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin Kürt yönetime olan tavrını konu alan bir makale yayımladı

26 Haziran 2014 13:58

İngiliz Guardian gazetesinde bugün, Irak ve ülkenin kuzeyindeki Kürtlerle ilgili bir yazı kaleme alındı. Gazete, Irak'ın güneyinde yaşananları bir "felaket" olarak adlandırdı ancak Kürtlerin, uzun süreli hayallerine yaklaştıkça Erbil'de mutluluğun arttığına dikkat çekti.

Haberde, geçmişte ulusal amaçları konusunda çekingen davranan Kürtlerin bugün "yeni bir gerçeklikten" bahsettiği belirtiliyor.

Gazete, Irak Parlamentosu Kürt Ekonomik Komitesi Başkanı Muhama Halil'in sözlerine yer verdi. Halil, "Kerkük nihayet Kürtler için petrol üretecek. 70 yıldır Kerkük'te ürettikleri petrolle, bizi öldürmek için silah alıyorlar. Nihayet kendi petrolümüz var ve bu petrol sadece Kürtlerin olacak" dedi.

Suriye, Türkiye, İran ve Irak'ın Kürtlerin özerk bölge yönetiminden memnun olduğu fakat bir Kürt devleti kurulması yönündeki bir açıklamanın özellikle Türkiye'yi rahatsız edeceğinin iddia edildiği yazıda, Kürtlerin bölgede ikili bir strateji izlediğine dikkat çekildi.

Bölgesel Kürt Yönetiminin bir yandan Türkiye'yle yakın ilişkilerini sürdürürken diğer yandan Bağdat'ın sınırlarını zorladığı iddialarına yer veren yazıda, “Bugün Kürtler, Kerkük'teki petrol üzerinde haklarını ileri sürmek ve çıkarlarını korumak konusunda her zamankinden daha kararlı görünüyor” ifadeleri kullanıldı.

BBC Türkçe

ETİKETLER

guardianırakpeşmergekürt yönetimibarzaniışidkerkükerbilkuzey ırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24