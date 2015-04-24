Guardian: Çanakkale Churchill'in bozgunu, Mustafa Kemal'in zaferi

İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde Çanakkale Savaşı'yla ilgili yer alan bir haberde, dönemin Başbakanı Winston Churchill önderliğindeki Gelibolu çıkarması için "Birinci Dünya Savaşı'nın en kötü tasarlanmış, en zayıf yönetilmiş ve en anlamsız çıkarması" ifadeleri kullanıldı. "Çanakkale'yi hatırlamak: Kanlı kıyımın ortasında yiğitliği onurlandırmak" başlığıyla yayımlanan, Jon Henley imzalı haberde, savaşın sonucu Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi olarak nitelendiriliyor.

İstanbul ve Çanakkale'de İngiltere Prensi Charles ve Prens Harry'nin de katılımıyla anma etkinlikleri düzenleneceği ve çok sayıda liderin Türkiye'de bulunacağını hatırlatan Guardian'ın haberinde yer alan bölümlerden bazıları şöyle:

"Dokuz ay kanlı kıyımın yaşandığı, Gelibolu Yarımadası'nı almak için düzenlenen talihsiz operasyonda, 29 bin İngiliz ve İrlandalı ile 11 bin Avustralyalı ve Yeni Zelandalı asker dâhil yaklaşık 58 bin asker hayatını kaybetti. Dahası, kendi anavatanlarını çetince savunan 87 bin Osmanlı askeri de yaşamını yitirdi, her iki taraftan en az 300 bin asker de ağır yaralandı."

'Erdoğan'ın uzlaşı sözleri Ermenistan'in suçlamalarıyla gölgelendi'

"Avustralya Başbakanı Abbott, Çanakkale için 'bir bakıma bizim ulusal kimliğimizin yaratıldığı bir kaptı, fakat çok korkunç yaralar bıraktı. Eleştirel olarak da, ulusumuzun ilk kötü deneyimiydi - 8 bin Avustralyalı geri gelmedi' dedi."

"(…) Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, uzlaşının altını çizmek istedi ve 'Çanakkale'de savaşın tarafları olarak karşı karşıya gelen vatanın evlatları 23-24 Nisan'da aynı çatı altında buluşacak ve dünyaya barış mesajı verecekler' dedi."



Gazete, Erdoğan'ın bu sözlerinin ise Ermenistan'ın 1915 olaylarına denk gelen anmaların zamanlamasıyla ilgili Ankara'ya yaptığı suçlamaların gölgesinde kaldığını yazdı:

"Fakat Erdoğan'ın bu sözleri, Ermenistan'ın Ankara'ya, 'Osmanlı'nın 1 milyon, 1.5 milyon arasında Ermeni'yi katlettiği ve Türkiye'nin soykırım olarak tanımayı reddettiği 24 Nisan'ın 100. yıldönümünden uzaklaştırmak için Çanakkale Savaşı anmalarını bilerek öne çektiği' yönündeki suçlamalarının gölgesinde kaldı."



Winston Churchill'nin öncülüğünde yapılan çıkarmayı 'kötü planlanmış ve berbat bir şekilde uygulanmış' sözleriyle niteleyen yazar, Çanakkale Savaşı'nın ayrıntılı tarihini ve taraflar arasında izlenen askeri stratejileri de aktarıyor.

Guardian, Çanakkale Savaşı'nı 'Churchill'in kariyerinde uzun yıllar kötü bir iz bırakan büyük bir askeri bozgun' olarak tanımlarken Osmanlı İmparatorluğu için de, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi' diye niteliyor.