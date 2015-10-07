Guardian: Avrupa Erdoğan'a ihtiyatlı yaklaşmalı

İngiliz Guardian gazetesi, Suriye krizinin, geldiği aşamada Avrupa ve Türkiye'yi daha fazla birlikte çalışmak zorunda bıraktığı belirtildi. Gazete, Avrupa'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ihtiyatlı yaklaşma çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazının başında, "Türkiye'nin her zaman Suriye krizinin diplomatik kalbinde yer alma potansiyeline sahip olduğu, Türkiye için bu hafta 'zamanının' geldiği, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de AB liderleriyle görüştüğü, yarın da görüşmelerin gerçekleştirileceği" belirtildi.

"Türkiye'nin merkezde olması hiç sürpriz değil" yorumunu yapan Guardian, "Suriye ve Irak'taki savaş ve zulümden kaçanlar için Türkiye'nin kilit geçiş ülkesi olduğunu, ülkenin Orta Doğu'daki kilit çatışmaların komşusu bir Nato üyesi olduğunu ve Rusya'nın bir kaç gün önce Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğini" belirtiyor.

"AB'nin işbirliği için Erdoğan'a dönmesi için besbelli nedenler var" diyen Guardian, bununla birlikte "AB'nin baskı gücünün kısıtlı olabileceğini" belirtiyor.

"Türkiye'nin yardımı olmadan AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek çok zor" denilen yazı özetle şöyle devam ediyor:

"Ancak doğru ya da yanlış, Türk lider (Erdoğan) şimdi, güçlü bir pozisyondan müzakere yaptığını hissediyor ve bunu sezdiriyor. Ancak Erdoğan aynı zamanda 1 Kasım genel seçimleri için kampanya gezisinde".

"Türkiye'nin Suriye krizinde kapılarını 2011'den sonra açtığını, AB'nin aldığından 10 kat fazla Suriyeli göçmen kabul ettiğini, AB ve ABD liderlerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasından kaçınmasını eleştirdiğini" belirten gazete şu yorumda bulunuyor:

"Erdoğan'ın hesabına göre AB dilencileri seçici olamazlar. İşbirliğinin bir bedeli olacak ve bu bedel Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde daha iyi bir anlaşma olacak."

AB'nin göç eylem planını hatırlatan ve bununla ilgili AB ve Türkiye arasında görüşmeler yapıldığını belirten Guardian'daki yazının son bölümünde şu yorumu yapılmış:

"AB'nin Türkiye ilişkilerini yeniden ayarlamak anlamlı ancak böylesi bir müzakere riskle dolu. Erdogan artan bir şekilde zıtlaşma potansiyeli olan bir ortak."