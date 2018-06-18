Guardian: AKP çoğunluğu kaybederse Erdoğan Meclis'i feshedebilir

İngiliz gazetesi The Guardian, AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yenilemek için parlamentoyu feshedebileceğini yazdı.

Gazetenin 'İktidar partisinin bazı yetkililerine' dayandırdığı haberde, seçimlerin başa baş gittiğini belirtildi. The Guardian, “Erdoğan’ın başkanlığı kazanması ama parlamentoyu, geçen yıl kabul edilen anayasa değişikliklerini geri döndürmeyi vaat eden muhalefete kaybetmesi yönünde gerçek bir ihtimal var” ifadelerini kullandı. Haberde, son anayasa değişikliklerinin ardından cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme yetkisine sahip olduğu hatırlatılıp, “İktidar partisinin bazı yetkililerine göre Erdoğan tam olarak bunu yapabilir” denildi. The Guardian, böyle bir kararın ‘Erdoğan’ın partisine baştan alma şansı verir ama Türkiye’yi belirsizliğe sürükleyeceği’ yorumunu yaptı.

"Türkiye tarihinin en önemli seçimi"

The Guardian, “Bu seçimler neden önemli?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bu oylamanın Türkiye’nin modern tarihindeki en önemli seçimler olduğu söylenebilir. Yeni cumhurbaşkanı, seçmenlerin geçen yılki anayasa referandumunda kılpayı onayladığı, geniş kapsamlı bir yürütme gücüne sahip olacak. Bu yetkiler arasında, kararname çıkarmak, kabinenin başkan yardımcılarının yanı sıra üst düzey yargıçları atamak da bulunuyor. Eğer kazanırsa, Erdoğan Türkiye’yi ve toplumunu önümüzdeki yıllarda da şekillendirmeye devam edecek.”