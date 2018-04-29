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BBC Türkçe

Guardian: AB yetkilisi Mogherini, Türkiye'ye daha sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktı

İngiliz gazetesi bugünkü sayısında dün Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nı yorumladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Guardian gazetesi dün Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na bugünkü sayısında yer verdi. Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye karşı daha sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktığını yazdı.

Guardian'ın Brüksel muhabiri Daniel Boffey haberinde, Federica Mogherini'nin, Türkiye'nin üyelik sürecinin devam ettiğinde ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

Brüksel'deki toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ömer Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB adına ise Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn katılmıştı.

Mogherini toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmamız önemli. Türkiye hala açıkça birliğe aday bir ülkedir. Bazı meslektaşlarımızın çoğu kırmızı çizgilere odaklanmak istiyor. Ben ise ortak yanlarımıza odaklanmayı tercih ediyorum" demişti.

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Guardian'daki haberde, Avrupa'da birçok çevrenin Brüksel'e, Türkiye'de 15 Temmuz sonrası 50 bine yakın kişinin darbe girişiminde bulunanlar ile bağları olduğu iddia edilerek tutuklanmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınama çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) genel sekreteri Salil Shetty'nin AB'ye yaptığı çağrı da yer aldı.

Salil Shetty, tutuklu 6 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmaları için, AB'nin "Erdoğan rejimine' fonları dondurma dahil çeşitli önlemler almayı düşünmesini istemişti.

Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de bulunuyor.

Guardian, aktivistlerin serbest bırakılmaları talebiyle başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 900 bin kişinin katıldığını yazdı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün Brüksel'deki basın toplantısında, "İşini düzgün yapan gazeteci, özgürce yapan gazeteciyle terör örgütüne doğrudan destek veren adı 'gazeteci' varsa bunları da ayırmak lazım" demişti.

Çavuşoğlu, geçen ay tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden avukat Taner Kılıç ile ilgili olarak da şunları söylemişti:

"Taner Kılıç, FETÖ'nün, yani darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock programını kullanmış telefonunda ve buradan da FETÖ'nün yurt dışındaki üyeleriyle, üst düzey yöneticileriyle görüşme yapmış. Şimdi bu şahsın işlediği suç, Uluslararası Af Örgütünü bağlamaz ki. Bunun tutuklanması, Türkiye'nin Uluslararası Af Örgütüne karşı olduğu anlamına gelmez, şahısla ilgilidir bu."

İngiliz Financial Times gazetesi ise Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na internet sitesindeki bir haberde yer verdi.

Gazete, Brüksel'deki görüşmelerin AB ile Türkiye arasında gerginliği azaltmadığını yazdı.

Haberde Ankara'nın tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması talebinde bulunduğu, Brüksel'in ise özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sonrası aldığı sert önlemler nedeniyle bu talebi reddettiğini yazdı.

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