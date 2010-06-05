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Dünya

Guardian: 9 Türk'e 30 el ateş edildi

İngiliz Guardian gazetesi, Mavi Marmara'ya saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşına 30 el ateş edildiğini yazdı.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiliz Guardian gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşına 30 el ateş edildiğinin ve çoğunun yakın mesafeden vurulduğunun ortaya çıktığını yazdı.


Robert Booth imzalı haberde, Türk vatandaşlarının cenaze törenlerinden fotoğraflara yer verilerek şöyle denildi:


"Guardian tarafından elde edilen otopsi sonuçlarına göre, 9 kişi 9 milimetrelik silahlarla ve çoğu yakın mesafeden vurularak öldürülmüş.


30 el ateş edilerek öldürülen 9 Türk'ün 5'i başından vurularak hayatını kaybetmiş. Otopsi sonuçları 60 yaşındaki İbrahim Bilgen'in şakak, göğüs, kalça ve sırt olmak üzere 4 yerinden vurulduğunu, aynı zamanda ABD vatandaşı olan 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın ise 45 cm'den daha kısa bir mesafeden yüzünden, kafasının arkasından, iki kez bacağından ve bir kez de sırtından olmak üzere toplam 5 kez vurulduğunu ortaya koydu."


Guardian, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yalçın Büyük'ün, iki kişinin daha 4 kez vurulduğunu, 5 kişinin de ya başlarının arkasından ya da sırtlarından vurularak öldürüldüğünü söylediğini yazdı.


İsrail'in saldırdığı gemilerde bulunan Filistin'in dostları grubunun başkanı İsmail Patel'in görüşlerine de yer veren gazete, Patel'in İsrail'in "öldürmek için vurma politikası" izlediğini belirttiğini aktardı.


Gazete ayrıca, Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce'nin otopsi sonucu ölen kişilerin vücutlarından çıkan kurşunların çoğunun 9 milimetrelik silahlardan çıktığını ve alnından tek kurşunla ölen bir kişi dışında hayatını kaybedenlerin hepsinden birden fazla kurşun çıkarıldığını söylediğini bildirdi.

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