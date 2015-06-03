Guardian: 7 Haziran, Erdoğan'ı geniş sarayında asık suratlı bırakabilir

Guardian gazetesi Türkiye'de seçimler yaklaşırken "Erdoğan mirasının kalıcı olması için yolu zorla açarken, Türkiye kavşak noktasında" başlıklı bir haber yayınladı.

Gazete Ian Traynar ve Constanze Letsch imzalı tam sayfa ayırdığı haberinde AKP'nin "Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en tıkır tıkır işleyen, en organize siyasi makinesi olduğu konusunda bir mutabakat olduğunu" yazıyor.

"Parti, bürokrasiye hakim, medyayı kontrol ediyor ve ülke siyasetine geleneksel olarak söz sahibi olan orduyu marjinalize etmiş durumda" diyen Guardian, "Erdoğan son (başbakanlık) dönemini anayasa mahkemesi, meclis, merkez bankası savcılık ve hukuk birimleri gibi anahtar kurumlarun bağımsızlığını kısmak için kullandı" ifadelerini kullanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın "bağımsız medyayı sindirdiğini, sosyal medyanın düzenli olarak tehdit edildiğini ve öğrencilerin giderek alınganlaşan Erdoğan'la dalga geçtikleri için soruşturulduğunu" yazan Guardian, "Erdoğan'ın başarısız olacağına dair çok sayıda işaret var" diyor.

Gazete buna kanıt olarak İstanbul Kapalıçarşı'da esnaf olan 32 yaşındaki Fırat İnci'ye atıfta bulunuyor. İnci "Her 10 yılda bir darbe oluyordu, Erdoğan 70 yıllık ordu egemenliğini geriletti" diyerek Erdoğan'ın başarısını teslim etse de, HDP'ye oy vereceğini söylüyor.

İnci "Erdoğan'ın tavrı ve davranışları beni rahatsız ediyor... İktidar sarhoşu oldu. Ve başkanlık sistemi de iyi olmayacak" diyor.

AKP içinden de başkanlık sistemine eleştiriler olduğunu yazan Guardian, Erdoğan'ın doğrudan eleştirilmediğini ancak sessizce dile getirilen şerhlerin olduğunu söylüyor.

Gazete AKP'nin bu kez de seçimi kazanacağına şüphe olmadığını ama önemli olanın sorunun zaferin hangi oy oranı aralığında geleceği olduğunu yazıyor.

Guardian'a göre bazı kamuoyu araştırmalarının gösterdiği yüzde 41 ila 45 arasındaki oy oranı, Erdoğan'ı "geniş sarayında asık suratlı bırakacak ve yenilgi olarak kabul edilecek."