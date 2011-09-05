-Guardian: "Türkiye'nin kararı doğru" LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin, Gazze ablukasını Uluslararası Adalet Divanına taşıma kararının doğru olduğunu yazdı. Guardian'da "İsrail ve Türkiye: Dalgalı Denize Açılıyorlar" başlığıyla yayımlanan makalede, "İsrail bir kez daha stratejik bir ilişki yerine taktiksel bir zaferi tercih etti" ifadesi kullanıldı. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin askeri işbirliği, ticaret ve turizmden çok daha öteye gittiği kaydedilen makalede, İsrail'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) Türkiye'nin vetosunu kaldırmasıyla üye olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin Arap dünyasındaki ve bölgesindeki önemine ve etkisine dikkati çekilen makalede, Arap dünyasında iktidardan düşen diktatörlerle birlikte belirsizliğin arttığı bir ortamda, Türkiye'nin bir muhatap olarak öneminin giderek daha çok arttığı kaydedildi. "Türkiye'nin Gazze ablukasını Uluslararası Adalet Divanına taşıyacağı" anımsatılan makalede, bunun doğru bir karar olduğu belirtildi. Makalede, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Geoffrey Palmer başkanlığındaki heyet tarafından Mavi Marmara olayıyla ilgili kaleme alınan BM raporunun, bugüne kadar BM genel sekreterinin Gazze konusunda yaptığı bütün açıklamalarla, bundan önceki Goldstone raporuyla ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin Eylül ayında yayımladığı raporla ters düştüğüne işaret edildi. "Eğer Palmer raporunun öne sürdüğü gibi Gazze ablukası uluslararası hukuka uygun ise o zaman işgalin de uygun olması gerekir" denilen makalede, bu konunun Türkiye'nin yaptığı gibi mahkemeye taşınması gerektiği belirtildi. Guardian, Türkiye ile İsrail ilişkilerindeki sorunların, BM Genel Kurulunda bu ay Filistin'in devletleşme planlarına ilişkin yapılacak oylamaya da yansıyacağını kaydetti. Makalede, Washington'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bu ayki oylama fikrinden vazgeçirmek amacıyla yeni tur barış görüşmelerini gündeme getirdiği belirtildi.