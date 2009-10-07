Guantanamo'ya ateist girdi, Müslüman çıktı

Müslüman mahkumlara kötü muamele ile sık sık dünya gündemine gelen Guantanamo’da 6 ay gardiyanlık yapan ABD'li Terry Holdbrooks İslamiyet'i seçti.



Terry Holdbrooks, Guantanamo kampına 2003 yılı yazında içki içmeyi seven, rock müzik hayranı, vücudu dövmelerle kaplı 19 yaşında tanrı tanımaz bir genç olarak gitti. 1 yıl sonra Küba’dan ayrıldığında ise asker arkadaşlarını dışlayan, gözaltındaki esirler tarafından saygı duyulan ve dahası İslamiyet'i seçmiş bir genç adamdı.



Holdbrooks bir gece yarısı düzenlenen ve kendisine "akıl hocalığı" yapan tutukluların da katıldığı bir törenle İslamiyet'i seçti.



Şimdi 26 yaşında olan Holdbrooks artık Mustafa Abdullah adını almış ve başında siyah bir takke, kalın bir sakal ve kolundaki “şeytanlar tarafından kullanılmaya izin ver” yazılı dövmeyi örten bir cüppe giyiyor.



"Guantanamo öncesi İslamiyet hakkında bir fikrim yoktu"



Holdbrooks Arizona’da büyümüş ve uyuşturucu kullanan anne ve babası o daha 7 yaşındayken boşanmış.



Daha sonra da eskiden hippi olan büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütülmüş.



Holdbrroks, “Guantanamo öncesi İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bu benim için tamamen bir şok oldu. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istedim ve bu yüzden de tutuklularla siyaset, etik, ahlak ve onların yaşamları ve kültürel farklılıklarımız konusunda sürekli konuşmaya başladım” dedi.