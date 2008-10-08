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Dünya

Guantanamo'nun Uygurları tartışma yarattı

ABD'de federal yargıç, Guantanamo’da tutulan 17 Uygur’un Amerikan topraklarında serbest bırakılmasına karar verdi. Beyaz Saray ise buna şiddetle karşı çıktı.

08 Ekim 2008 03:00

ABD'de federal yargıç, Guantanamo’da tutulan 17 Uygur’un Amerikan topraklarında serbest bırakılmasına karar verdi. Beyaz Saray ise buna şiddetle karşı çıktı.

Mahkeme, Guantanamo cezaevinin 2002'de kurulmasından bu yana ilk kez bu yönde karar veriyor.

Amerikan hükümeti, yıllardır haklarında iddianame bile hazırlamadan Guantanamo'da tuttuğu Çin vatandaşı Uygurların "düşman savaşçı" olmadığına geçen ayın sonunda karar vermişti.
ABD, Guantanamo'daki tutsakları "düşman savaşçı" oldukları gerekçesiyle alıkoyuyordu.

Çin’den kaçıp kamplara sığınmışlardı

Serbest bırakılmasına karar verilen 17 Uygur, Çin'den kaçarak Afganistan'da kamplara sığınmışlardı. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra Amerikan ordusu Afganistan'a girince Uygurlar Pakistan sınırına kaçmış, ancak sınırda Amerikan askerlerince tutsak alınıp yüzlerce kişiyle birlikte Guantanamo kampına sevk edilmişlerdi.

Emsal teşkil edebilir

Beyaz Saray ise, 17 Uygur’un serbest bırakılması kararına şiddetle karşı çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının Guantanamo'daki diğer tutsaklar için emsal teşkil edebileceğini kaydetti.

Sözcü, bu tutsaklar arasında 11 Eylül saldırılarını planladığından şüphelenilenlerin de bulunduğunu belirtti.

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