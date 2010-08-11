Guantanamo'nun çocuk tutsağı yargılanıyor

T24- ABD'nin Guantanamo Üssü'nde alıkoyduğu en genç terör zanlısı, Guantanamo Körfezi'nde askeri mahkeme önüne çıktı.

Kanadalı Omar Khadr (Ömer Kadir), bir ABD askerini öldürdüğü gerekçesiyle Afganistan'da yakalandığında henüz 15 yaşındaydı.

BBC'nin derlediği habere göre, şimdi 23 yaşında olan Khadr, cinayet suçlamalarını işkence altında kabul etmek zorunda kaldığını söylüyor.

Khadr, Obama başkan olduğundan bu yana askeri mahkeme önüne çıkarılan ilk Guantanamo tutsağı.

Aynı zamanda son yıllarda tutsaklarının çoğu başka ülkelere gönderilen Guantanamo'da kalan tek batı ülkesi vatandaşı.

Birleşmiş Milletler'in savaşlardaki çocuklardan sorumlu elçisi Radhika Coomaraswamy, duruşmanın dünyadaki çocuk askerler açısından tehlikeli bir emsal yaratabileceğini söylüyor.

Askeri mahkemenin yargıcı, duruşmada savcılığın "Khadr'ın suç işlemek üzere kasıt taşıdığını" kanıtlaması gerektiğini belirtti; jüriden de karar verirken Khadr'ın yaşını göz önünde tutmasını istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Guantanamo Üssü'nü bu yıl Ocak'ta kapatma sözü vermiş, ancak bu planlar uygulamaya geçirilememişti.

Khadr'ın duruşması dikkatleri bu alanda vadedilen adımların atılamadığı gerçeğine çekecek.

Suçlama: Amerikan askerini öldürmek

Savcılık duruşmanın başında jüriye "reşit olmayanlar şiddet içeren suçlardan yargılanmalı mı ve sanık suçlandığı olay sırasında 15 yaşında olduğu için farklı standartlara tabi tutulmalı mı" diye sordu.

Jüride yer alan askeri yetkililer Khadr'ın yargılanmasında bir sorun görmediklerini belirtti.

Bugün tarafların ilk açıklamaları ile sürecek olan duruşmanın üç hafta kadar devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'in savaşlardaki çocuklardan sorumlu elçisi Radhika Coomaraswamy, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bir çocuğun bir savaş suçu dolayısıyla yargılanmadığını belirtiyor.

Coomaraswamy "Gençler için hukuk standartları açık: Çocuklar askeri mahkemelerde yargılanmamalı" dedi.

Savcılık El Kaide militanı olarak tanımladığı Khadr'ın Çavuş Christopher Speer'i bir el bombası atarak öldürdüğünü öne sürüyor.

2002 yılında yaşanan olayda, Khadr da çıkan çatışmada iki kez sırtından vurulmuş ve sol gözünü kaybetmişti.

Savunma ise, Khadr'ın da ailesinin Usame Bin Ladin ile bağları sonucu savaşın içine çekilen bir kurban olduğunu belirtiyor.

El Kaide'nin mali destekçilerinden olduğu öne sürülen babası Ahmed Said Khadr da 2003 yılında Pakistan'da bir çatışmada öldürülmüştü. Baba Khadr da Mısır asıllı bir Kanada vatandaşıydı.

30 yıl hapis teklifini reddetti

Omar Khadr'ın daha önce gözaltındayken verdiği ifadeler de mahkemede kanıt kabul edilecek.

Savunma avukatı Yarbay Jon Jackson ise bu ifadelerin ölüm ve tecavüz konusunda dolaylı tehditleri de içeren "aşağılayıcı muamele" sonucunda elde edildiğini belirterek kullanılmamasını istiyordu.

Yarbay Jackson, Guantanamo hala açık olduğu ve duruşmalar sürdüğü için Başkan Obama'yı da sert dille eleştirdi.

Jackson, "Başkan Obama askeri komisyonlar kitabına bir diğer hazin ve acınası bölüm eklemeye karar verdi." dedi.

"Obama'nın askeri komisyonları sonsuza dek bir çocuk asker hakkında dava açmakla hatırlanacak."

Khadr'a yöneltilen suçlamalar cinayet, komplo ve teröre destek vermek.

Khadr suçlamaları kabul etmesi karşılığında 25'i Kanada'da olmak üzere 30 yıl hapis cezası çekmesini öngören bir teklifi reddetti.

Khadr suçlu bulunursa müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Ottawa'da bir mahkemenin Khadr'ın sorgulamaları sırasında haklarının ihlal edildiği şeklindeki kararına rağmen, Kanada hükümeti duruşma sürecine müdahale etmedi.

Khadr'ın Kanadalı avukatı Dennis Edney ise, müvekkilinin adil bir yargılama göreceğine inanmadığını söyledi.