'Guantanamo'dan çıkan teröre devam ediyor'

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Geoff Morrell, "Guantanamo üssünde tutulduktan sonra serbest bırakılan zanlılar terör faaliyetlerine devam ediyor" açıklamasında bulundu.



Bakanlık sözcüsü Morrell'in işaret ettiği aralık ayı verilerine göre, Mart 2008'den bu yana serbest bırakılanların terör aktivitelerine geri dönüşü yüzde 7'den yüzde 11'e yükseldi.



Morrell, aralık ayında 18 eski tutuklunun aktif olarak terör faaliyetlerinin içinde olduğunun tespit edildiğini, 43'ünün şüpheli faaliyetler içerisinde olduğuna inanıldığını söyledi.



İstihbarat bilgileri, fotoğraf, parmak izi ve DNA testi gibi adli tıp kanıtlarına dayanarak bu sonuca ulaştıklarını belirten Morrell, bu kişilerin adları ve nasıl bir terör eylemi planladıklarını ise açıklamadı.



Morrell, "Guantanamo'da hala ABD'ye, Amerikalılara ve diğer müttefiklerimize zarar vermeye kararlı olan kişiler var. Bu kişilerin arzularıyla ilgili çözümler üretilmeli. Bu, müstakbel Başkan Obama ve ekibinin dikkatle ele aldıkları sıkıntılı konular arasındadır" diye konuştu.



ABD'nin 44. başkanı seçilen Barack Obama'nın 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki ilk hafta içinde, Guantanamo Körfezi'ndeki hapishanenin kapatılması emrini vereceği bildirilmişti.



Guantanamo'da halen 250 civarında terör zanlısının bulunduğu tahmin ediliyor. 2002 yılından bu yana yaklaşık 520 tutuklu ise serbest bırakıldı ya da başka hapishanelere gönderildi.



Washington, bir süre önce 50 tutukluyu daha serbest bırakma kararı aldı.



Pentagon yetkilileri, ABD için büyük tehdit oluşturan tutsakların sayısını hiçbir zaman açıklamayacaklarını söylüyor.



Guantanamo'da hala El Kaide, Taliban ya da yabancı bir terör örgütüyle bağlantısı bulunan 250 tutuklu bulunduğu tahmin ediliyor.



'İran, hala Irak'a karışıyor'



Öte yandan, Pentagon İran'ın hala Irak'a karışmayı sürdürdüğünü açıkladı.



Pentagon tarafından Irak konusunda hazırlanan bir raporda, yaklaşan seçimler dolayısıyla Irak'ın iç siyasetine nüfuz elde etmek peşindeki İran'ın bu ülkeye karışmayı sürdürdüğü belirtilerek, "İran Irak'ın uzun vadeli istikrarı, siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü bakımından dikkate değer bir tehdit olmayı sürdürüyor" ifadesine yer verildi.



Pentagon'un, Irak'ta eylül ile kasım sonu arasındaki döneme ilişkin raporunda, "İran, ABD ile Irak hükümeti arasında aralık ortasında imzalanan ve 2011'e kadar Amerikan birliklerinin çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasını baltalamaya çalışmakta ve Irak'ı istikrarsızlaştırmak amacıyla militan gruplara ev sahipliği yapmayı, maddi kaynak sağlamayı ve bunları eğitip yönetmeyi sürdürüyor" iddiası yer aldı.



Pentagon sözcüsü Morrell, rapor dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İran'ın Irak ve Afganistan'daki teröristlere destek verdiğine ilişkin kanıtlar elde etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

