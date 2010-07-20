T24 LogoT24 Logo
Dünya

GUANTANAMO'DAN 2 TUTSAK DAHA GÖNDERİLDİ WASHINGTON (A.A)

20 Temmuz 2010 10:59

-GUANTANAMO'DAN 2 TUTSAK DAHA GÖNDERİLDİ WASHINGTON (A.A) - 20.07.2010 - ABD'nin Guantanamo Üssünde terör zanlısı olarak alıkonulan 2 kişi, Cezayir ve Yeşil Burun Adalarına gönderildi. Cezayirli zanlı Aziz Abdülnaci'nin, can güvenliği kaygısı nedeniyle yaptığı itirazlara rağmen ülkesi Cezayir'e, Suriyeli Abdülnisr Muhammed Hantumani'nin de Afrika açıklarındaki takımada ülkesi Yeşilburun'a gönderildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığının rakamlarına göre, Küba'daki Guantanamo üssünün açıldığı 2002'den bu yana 600'den fazla tutsak farklı ülkelere gönderildi. Küba'daki Amerikan üssünde hala 178 kişi bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama, tutukevini kapatma sözü vermişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24