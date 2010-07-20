-GUANTANAMO'DAN 2 TUTSAK DAHA GÖNDERİLDİ WASHINGTON (A.A) - 20.07.2010 - ABD'nin Guantanamo Üssünde terör zanlısı olarak alıkonulan 2 kişi, Cezayir ve Yeşil Burun Adalarına gönderildi. Cezayirli zanlı Aziz Abdülnaci'nin, can güvenliği kaygısı nedeniyle yaptığı itirazlara rağmen ülkesi Cezayir'e, Suriyeli Abdülnisr Muhammed Hantumani'nin de Afrika açıklarındaki takımada ülkesi Yeşilburun'a gönderildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığının rakamlarına göre, Küba'daki Guantanamo üssünün açıldığı 2002'den bu yana 600'den fazla tutsak farklı ülkelere gönderildi. Küba'daki Amerikan üssünde hala 178 kişi bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama, tutukevini kapatma sözü vermişti.