Guantanamo'daki zorla besleme uygulaması mahkemede



Suriye vatandaşı Ebu Dhiab, 2002 yılından beri Guantanamo hapishanesinde tutuluyor. Mahkûm, yargı önüne çıkarılmaksızın cezaevinde tutulmasını protesto için açlık grevine başlamış, yetkililer ise bunun üzerine zorla besleme uygulamasına girişmişti.

Mahkûmun avukatları ABD'de yargıya başvurmuş, zorla besleme uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmişti.

Avukatların, duruşmaların kamuya açık yapılması ve zorla besleme uygulamasını gösteren video kayıtlarının yayınlanması talebi de hâkim tarafından kabul edilmişti.