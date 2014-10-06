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Dünya
Deutsche Welle

Guantanamo'daki zorla besleme uygulaması mahkemede

Guantanamo'da açlık grevine giden mahkûmlara zorla besleme uygulaması, bugün ABD'de bir federal mahkeme tarafından ele alınıyor.

06 Ekim 2014 13:37


Suriye vatandaşı Ebu Dhiab, 2002 yılından beri Guantanamo hapishanesinde tutuluyor. Mahkûm, yargı önüne çıkarılmaksızın cezaevinde tutulmasını protesto için açlık grevine başlamış, yetkililer ise bunun üzerine zorla besleme uygulamasına girişmişti.

Mahkûmun avukatları ABD'de yargıya başvurmuş, zorla besleme uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmişti.

Avukatların, duruşmaların kamuya açık yapılması ve zorla besleme uygulamasını gösteren video kayıtlarının yayınlanması talebi de hâkim tarafından kabul edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GuantanamoABDEbu DhiabDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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