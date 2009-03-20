'Guantanamo'daki esirlerin çoğu masum'

ABD'nin eski başkanı George W. Bush döneminin bir yetkilisi, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD askeri üssünde kurulan gözaltı merkezinde terör zanlısı oldukları gerekçesiyle tutulanların çoğunun masum olduğunu söyledi.



Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın özem kalem müdürü Lawrence B. Wilkerson, Guantanamo'da tutulan ortalama 800 kişinin yalnızca 20 kadarının terörist olduğunu bildirdi.



Guantamano'dakilerin çoğunun masum olduğunu, ancak bu kişilerin, Amerikalı yetkililerin önemli şeyler bildiklerini "umut ettikleri" için burada tutulduklarını ifade eden Wilkerson, Guantanamo'da hala masum insanlar bulunduğunu ve bazılarının 6-7 yıldır orada tutulduklarını kaydetti.



Wilkerson, Guantanamo'da tutulanların masum olduğunu ABD Dışişleri Bakanlığı brifinglerinden ve askeri yetkililerden öğrendiğini dile getirdi. ABD'nin Guantanamo'daki tutukevinde hala 240 tutsak bulunuyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo'da tutulanları düşman savaşçı olarak niteliyordu.

