Guantanamo'daki 5 mahkûm serbest bırakıldı



ABD Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Guantanamo'da tutuklu bulunan beş mahkûmun, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevk edildiklerini duyurdu. Tahliye işleminin ardından Guantanamo cezaevinde 107 mahkûmun kaldığı belirtiliyor.

Terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo Üssü, ABD eski başkanlarından George W. Bush tarafından 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrasında kurulmuştu. İnsan Hakları örgütleri, Guantanamo'daki mahkûmların çoğunun 'tehlikesiz' olarak sınıflandırıldıkları halde tutuklu kaldıklarını öne sürüyor.

ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında göreve geldiğinde Guantanamo'yu bir yıl içinde kapatacakları vaadinde bulunmuştu. Ancak Obama'nın bu vaadi Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin karşı koyması nedeniyle hayata geçirilemedi.