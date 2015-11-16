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Dünya
Deutsche Welle

Guantanamo'daki 5 mahkûm serbest bırakıldı

2009 yılından bu yana kapatılacağı sözü verilen Guantanamo'dan 5 mahkûm daha serbest bırakıldı.

16 Kasım 2015 12:21


ABD Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü Guantanamo'da tutuklu bulunan beş mahkûmun, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevk edildiklerini duyurdu. Tahliye işleminin ardından Guantanamo cezaevinde 107 mahkûmun kaldığı belirtiliyor.

Terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo Üssü, ABD eski başkanlarından George W. Bush tarafından 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrasında kurulmuştu. İnsan Hakları örgütleri, Guantanamo'daki mahkûmların çoğunun 'tehlikesiz' olarak sınıflandırıldıkları halde tutuklu kaldıklarını öne sürüyor.

ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında göreve geldiğinde Guantanamo'yu bir yıl içinde kapatacakları vaadinde bulunmuştu. Ancak Obama'nın bu vaadi Amerikan Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin karşı koyması nedeniyle hayata geçirilemedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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