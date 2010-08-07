-GUANTANAMO'DAKİ 2 PSİKOLOĞA MESLEKTEN MEN İSTEMİ COLUMBUS (A.A) - 08.07.2010 - ABD'deki insan hakları kuruluşları, Guantanamo üssündeki tutuklulara yapılan kötü muameleye yardımcı olmakla suçladıkları, Amerikan ordusunda görevli iki psikologun meslekten men edilmesini istedi. İnsan hakları kuruluşları, 2002 ve 2003 yıllarında Guantanamo'daki davranışsal bilim danışma ekibinde görevli Dr. John Leso ile Dayton kentindeki Wright Eyalet Üniversitesi Profesyonel Psikoloji bölümü Dekanı Emekli Albay Larry James'in meslekten men edilmeleri için suç duyurusunda bulundu. ABD'nin San Francisco kentindeki Adalet ve Yükümlülük Merkezi adlı insan hakları örgütü, suç duyurusunda, Dr. John Leso'nun, "ordudaki hayatta kalma yöntemlerine dayalı, mesleği kötüye kullanan sorgu teknikleri geliştirdiğini" savundu. Leso'nun "'Hayatta Kal, Başından Sav, Kurtar ve Kaç" kelimelerinin baş harflerinden oluşan HBKK adı verilen, askerlere esir düştüklerinde fiziki ve psikolojik kötü muameleye tahammül etme yollarının öğretildiği, ordudaki hayatta kalma yöntemlerine dayanarak mesleği kötüye kullanan sorgu teknikleri geliştirdiği iddia edildi. Şikayet dilekçesinde Leso'nun, aralarında tutsakları ciddi derecede soğuğa maruz bırakmak, damardan zorla sıvı enjekte etmek ve uykudan mahrum bırakmanın da bulunduğu sorgu tekniklerini geliştirdiği, tavsiye ettiği ve yerine getirdiği iddia edildi. Adalet ve Yükümlülük Merkezi'nin verdiği şikayet dilekçesinde, Leso'nun yanı sıra New York Meslekler Bürosu hakkında da mesleği kötüye kullanma suçlamasında bulunuldu. ABD'nin Toledo kentinde bir psikolog ile diğer kişilerce Wright Eyalet Üniversitesi Dekanı Emekli Albay Larry James hakkında verilen şikayet dilekçesinde ise James, kötü muameleyi içeren sorgulamalara tanık olduğu halde engellemek için bir şey yapmamakla suçlandı. Şikayet dilekçesinde James'in, Guantanamo'da oluşturulan Davranışsal Bilim Konsültasyon ekibinde 2003, 2007 ve 2008'de görev yaptığı sıralarda tutsaklara sistematik kötü muamelede "hazır bulunduğu, emir verdiği, denetlediği, onayladığı, kötü muameleye olanak verdiği, karşı çıkmadığı ve önlemede, durdurmada, rapor etmede ve kötü muamelede bulunanları cezalandırmada başarısız olduğu" iddialarına yer verildi. Yöneltilen suçlamalarda James'in bir olay sırasında sorguyu yürüten bir yetkili ile 3 gardiyanın yarı çıplak bir tutsağa kadın giysileri giydirerek cinsel aşağılamada bulunmalarına müdahale etmediği ve seyirci kaldığı iddiasında da bulunuldu. James'in Ohio eyaletinde psikoloji sahasında çalışmaktan men edilmesi istemiyle verilen şikayet dilekçesi Harvard Üniversitesi'ne bağlı, Uluslararası İnsan Hakları Kliniği tarafında incelemeye alındı.