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Dünya

'11 Eylül' davasına Ramazan arası

Mahkeme, 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenlemekle suçlanan 5 sanığın duruşmalarının Ramazan'dan sonraya ertelenmesini kabul etti

17 Temmuz 2012 10:53

11 Eylül sanığı 5 kişinin yargılanmasına Ramazan'dan sonra devam edilmesi kararı veren mahkeme, 'cuma günü duruşma yapılmasın' talebini ise reddetti.

ABD'nin Guantanamo üssündeki askeri mahkemenin yargıcı, 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenlemekle suçlanan 5 sanığın duruşmalarının Ramazan'dan sonraya ertelenmesini kabul etti.

Askeri yargıç Jomes Pohl, yayımladığı kısa talimatnameyle Küba'daki Amerikan üssünde yapılacak ön duruşmaları sanıkların talebi üzerine 22-26 Ağustos'a erteledi.

Jomes Pohl, savunmanın bundan sonraki duruşmaların cuma günü yapılmaması talebini ise reddetti.

Sanıklardan Ali Abdülaziz Ali'nin avukatı James Connell, daha önce duruşmaların Ramazan ayına denk gelen 8 ila 12 Ağustos'ta görülmesinin kararlaştırıldığını ancak bu tarihlerde sanıkların savunmaya katılmasının zor olduğunu söyledi.

Sanıkların arasında saldırıların mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed de yer alıyor. Sanıklar terör, uçak kaçırma, komplo kurma, cinayet ve mülke zarar vermekle suçlanıyor.

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