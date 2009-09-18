Guantanamo'da görüntülü konuşma devri

ABD'nin Guantanamo cezaevindeki tutuklulara, aileleriyle görüntülü görüşme yapma olanağı sağlandı.



Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Kızılhaç örgütünün açıklamasında, dün cezaevindeki yaklaşık 60 tutuklunun, aileleriyle bir saate yakın görüntülü görüşme yaptığı belirtildi.



Görüntülü görüşmeleri ayarlayan örgüt, sadece ailelerle yapılabilen görüşmelerde sadece kişisel bilgilerin paylaşılabildiğini ve Guantanamo yetkililerinin görüşmeleri izlediğini bildirdi.



Kızılhaç'ın görevlerinden birinin, tutukluların aileleriyle temasa geçmesi ve bu temasın sürdürülmesi olanağı sağlamak olduğu belirtiliyor.