Guantanamo’da 10. yıl

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ABD Başkanı Barack Obama 2008’deki seçim kampanyası sırasında Irak ve Afganistan savaşlarının sonlandırılacağına ve Guantanamo Üssü’nü kapatılacağına söz vermişti. Irak Savaşı bitti, Afganistan’dan askerler çekilmeye başladı ancak Guantanamo kapatılamadı. En az 40’ı hiç yargı önüne çıkmamış 171 tutuklunun bulunduğu üssün ve dolayısıyla tutukluların geleceği halen belirsiz.Milliyet'te yer alan habere göre, Obama, El Kaide ve Taliban’ın üssü örgüte üye toplamak için kullandığı ve ABD güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle kapatılması önerisini her gündeme getirmek istediğinde ABD Kongresi’nin muhalefeti ile karşılaştı. Muhalefet üssün kapatılması sonrasında tutukluların ABD’ye getirilmesine ve bu transferler için gerekli bütçenin çıkartılmasına sürekli karşı çıktı.ABD’de dün üssün kapatılması için eylemler düzenlenirken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “üssün kapatılması beklendiği kadar hızlı gerçekleşemese de Obama’nın verdiği söze bağlılığının devam ettiği” söylendi. Anayasal Haklar Merkezi ise işkence iddialarının sık sık gündeme geldiği Guantanamo Üssü’ndeki sorguların video kayıtlarının yayınlanması için dava açma başvurusunda bulundu. Wikileaks’in geçen sene Nisan ayında yayınladığı gizli Guantanamo Belgeleri, üste yaşananları tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermişti.“Guantanamo’da sonu gelmez hücre hapisleri, dondurucu soğuklar ve dayanılmaz sıcaklar, günlerce uykusuzluk mahkumiyeti vardı. Tüm bunlara rağmen insan tarafımı korumaya çalıştım. Hayvanları çok severdim. Etrafta iguanalar vardı. Yemekte verilen ekmeğin bir kısmını saklayıp iguanaları besliyordum. Bir gün bunu fark ettiler ve beni kapkaranlık bir hücreye 30 gün hapsettiler.”Murat Kurnaz (Eski tutuklu)Guantanamo’da bugüne kadar tutulan mahkumların toplam sayısı.Üste kaderini bekleyen tutukluların sayısı.Üste kalan mahkumlardan klinik depresyon ya da psikolojik rahatsızlık teşhisi konanların sayısı.