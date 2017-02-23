Guantanamo mahkûmu, IŞİD bombacısı oldu

ABD'nin iki yıl boyunca Guantanamo hapsinde tuttuğu ve İngiliz hükümetinin haksız yere hapiste tutulduğu için 1.25 milyon dolar tazminat ödediği Cemal Udin el Harit'in Musul'da bombalı araçla saldırı düzenlediği belirtildi.



Guantanamo Üssü'ndeki hapishanede iki yıl boyunca kalan ve eski adı Ronald Fiddler olan İngilizin, saldırı öncesinde bombalı aracın içerisinde çekilmiş video görüntüleri de yayınlandı.



Terörist suçlamasına karşın Cemal Harit, 2014 yılında İngiltere'den kaçarak Suriye'de IŞİD’e katılmıştı.



Amerikan ve İngiliz ajanlarınca sorgulanan El Harit, dönemin İngiliz Başbakanı Tony Blair'ın girişimleriyle Guantanamo'dan serbest bırakılan İngiliz zanlılar arasında yer almıştı.



İngiliz gazeteleri de Cemal Harit'e 'masum' olduğu gerekçesiyle 1.25 milyon dolar tazminat ödeyen eski Başbakan Blair'i eleştiri yağmuruna tuttu.