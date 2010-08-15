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Dünya

GUAM ADASI AÇIKLARINDA DEPREM WASHINGTON (A.A) 

15 Ağustos 2010 15:52

-GUAM ADASI AÇIKLARINDA DEPREM WASHINGTON (A.A) - 15.08.2010 - Büyük Okyanus'un batısındaki Guam adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), depremin merkezinin Guam adasının batı-güneybatı yönünde 388 kilometre açıkta, 23 kilometre derinlikte olduğunu, depremden sonra çok sayıda artçı şokun da tespit edildiğini bildirdi. Havai'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede yıkıcı bir tsunami tehlikesi bulunmadığını, ancak deprem merkezine 100 kilometre kadar yakınlıkta olan bölgeler için böyle bir tehlike olduğu uyarısı yaptı. Guam adasının açıklarında dün de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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