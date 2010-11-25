-GSYH'DE DÜZELTME ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Bakanlar Kurulu, 2011 Yılı Programı'nda yer alan ''Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)''ya ilişkin bazı rakamlarda düzeltme yaptı. Konuya ilişkin düzeltme tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ''Fert Başına GSYH'' tablosunda yer alan 2010 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)(ABD Doları/TL) ''1,159'' rakamı ''0,982'', buna göre hesaplanan fert başına GSYH ''13.038'' dolar yerine ''15.392'' dolar olacak. 2011 yılı için de ''1,211'' olan SGP (ABD Doları/TL) ''1,025'', ''13.653'' dolar olan SGP'ye göre fert başına GSYH, ''16.126'' dolar olarak düzenlendi.