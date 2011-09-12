-GS: Uyarı mektubu gönderilmedi İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Galatasaray Kulübü, bugün bazı internet sitelerinde, UEFA Mali Denetim Kurulu Bürosu tarafından kendilerine bir uyarı mektubunun gönderildiğine dair çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kulübümüze ya da konuyla ilgili görüşünü aldığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na UEFA'nın herhangi bir organı tarafından uyarı niteliği taşıyan bir yazı gönderilmemiştir. UEFA birimleri de böyle bir durumun söz konusu olmadığını kulübümüze teyiden bildirmiştir. Ayrıca, söz konusu haberin detaylarında iddia edilen rakamların da gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur. Kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımayan, bu bağlamda maksadının da ne olduğu belli olmayan söz konusu habere kamuoyunun itibar etmemesini dileriz.''