GSTV'ye çıkabilmek için 500 bin TL bağış şartı

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken adaylar, 500 bin TL bağış yaptıkları takdirde kulüp televizyonunda ve YouTube hesabında adaylıklarıyla ilgili program yapabilecek.

Galatasaray'dan konuyla ilgili alınan yönetim kurulu kararını resmi internet sitesinden yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir."