-GSS konusunda önemli uyarılar ANKARA (A.A) - 25.01.2012- SGK Başkanı Fatih Acar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine kaydı olmayan 1 milyon 700 bin kişiye mektup gönderdiklerini belirterek, ''Sisteme kaydı olmayanların geliri, müracaat etmezlerse asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilecek ve 212 lira prim ödeyecekler. Primler şubat sonuna kadar ödenebildiği için, bu kişiler başvurularını şubat içinde de yapabilecek'' dedi. Acar, 2008'de gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformunun, norm ve standart birliği, mali olarak sürdürülebilirlik ve herkesin GSS şemsiyesi altına alınması gibi iki önemli başlığa sahip olduğunu söyledi. Doğumdan itibaren 18 yaşına kadar herkesin sağlık açısından devlet güvencesi altına alındığına işaret eden Acar, yeşil kart sahibi vatandaşların endişeye kapılmamalarını istedi. Türkiye'de 9,1 milyon kişinin yeşil kart sahibi olduğunu ifade eden Acar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yeşil kart sahiplerinin de GSS şemsiyesi altına alındığını dile getirdi. -''1 milyon 700 bin kişiye mektup gönderdik''- Acar, hiçbir şekilde herhangi bir sisteme kayıtlı olmayan 1 milyon 700 bin kişinin olduğunu belirterek, bu kişilerin de 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla GSS kapsamında olduğunu söyledi. Sisteme dahil olmayan 1 milyon 700 bin kişinin mutlaka Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurmaları ve gelir testi yaptırmaları gerektiğini anlatan Acar, şunları kaydetti: ''Müracaat etmezlerse sisteme kaydı olmayanların geliri, asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilecek ve 212 lira prim ödeyecekler. Sisteme kayıtlı olmayan bu vatandaşlarımız için prim ödeme konusunda ince bir nokta var. Prim ödemeleri Şubat ayı sonuna kadar ödenebildiği için, bu kişiler başvurularını şubat ayı içinde de yapabilecek. Sisteme kaydı olmayan 1 milyon 700 bin kişiye mektup gönderdik. Mektupta vatandaşlarımızın ne yapacaklarını anlattık. Ayrıca, internet sitemizde yeşil kart ve gelir testi ile ilgili 50 soruya cevap verilen bir bilgilendirme metni hazırladık. Vatandaşlarımız, 'Alo 170' iletişim hattını arayarak da bilgi alabilecekler.'