GSO: Paranın karaborsası yaşanıyor

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, faizlere ilişkin ticari hayatlarında yaşamadıkları "ölçüsüz ve insafsız bir durumla" karşı karşıya olduklarını haykırdıklarını, bu sese kulak verilmesi gerektiğini belirtti.



Koçer, kar yarışına giren bankaların uyguladığı kredi faiz oranlarıyla ilgili sanayicilerden yoğun şikayetler aldıklarını, faiz oranlarında ölçünün kaçırıldığını öne sürdü.



Bankacılık sisteminin neredeyse ikiye ayrıldığını, bir tarafta krizi daha doğru yöneten bir grup bankanın olduğunu ifade eden Koçer, diğer gruptaki bankaların ise krizi yeni krizler yaratarak kaosa dönüştüren, uyguladıkları yüksek faizlerle piyasayı kilitleyen, fırsatçı diğer bankalar ve finans kuruluşlarının bulunduğunu ileri sürdü.



Paranın kara borsacılığının yapıldığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Koçer, "Mali sistemin güçlü olmasıyla 7-8 aydır övünülüyor ama övünüldükçe de reel sektör sıkıntıya sürükleniyor. Peki güçlü mali sistem şimdi kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak, güçlü mali sistemin kime ne zaman faydası olacak? 'Uygulanan faizin fiyatına karışamayız' demek doğru olmaz" diye konuştu.



Koçer, "Bugün geldiğimiz bu noktada sanayicilerimizden şikayet yağıyor. Bu insanlar ticaret hayatlarında yaşamadıkları ölçüsüz ve insafsız bir durumla karşı karşıya olduklarını haykırıyorlar. Bu sese mutlaka kulak verilmesi lazım. Uygulamaların insaf sınırlarını zorladığını bizzat odamıza iletiyorlar. Şikayetlerin ve başvuruların artması dolayısıyla, oda olarak şikayetleri yazılı olarak almaya başladık" dedi.



"Özellikle yüksek faiz uygulamalarını bize bildiren sanayicilerimizin bu sıkıntılarını çözmek ve başvurularını değerlendirmek açısından bir komisyon kurduk" diyen Koçer, haklı şikayetleri hızla BBDK'ya ve Merkez Bankası'na bildireceklerini söyledi.



Koçer, fırsatçı banka ve finans kuruluşlarının, Merkez Bankası'nın ve BBDK'nın piyasa yapıcı tüm çaba ve gayretlerine, bankalara kaynak sağlamada yapılan tüm kolaylıklara ve Merkez Bankası'nın faizlerde yaptığı indirimlere rağmen sanayicileri sıkıntıya sürüklemeye devam ettiklerini bildirdi.

