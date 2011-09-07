-GS'nin yabancı kadrosunda revizyon İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Yeni sezona büyük hedeflerle başlayan Galatasaray'da özellikle yabancı oyuncu konusunda büyük revizyon yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, Milan Baros dışında geçen sezon kadroda bulunan yabancı oyuncular ile yollarını ayırdı. Galatasaray'da geçen sezon sonununda mukaveleleri sona eren Harry Kewell ve Lucas Neill'in sözleşmesi yenilenmezken, Lorik Cana İtalya'nın Lazio takımına transfer oldu, Juan Pablo Pino da kiralık olarak Nassr Saudi takımına gönderildi. Özellikle devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Emmanuel Culio ve Bogdan Stancu Orduspor'a kiralanırken, sözleşmesi feshedilen kaleci Robinson Zapata da ülkesinin Deportivo Pereira takımına gitti. Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda sadece 7 yabancı futbolcu bulunuyor. Futbol Federasyonu'nun sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme imzalama ve 6+2 kuralına rağmen sarı-kırmızılı takım, kadrosunda sadece 7 yabancı oyuncuya yer verdi. ''Cim Bom''da geçen sezon kadroda bulunan Milan Baros ile yeni transfer edilen İspanyol Albert Riera, Fildişi Sahilli Emmanuel Eboue, Brezilyalı Felipe Melo, İsveçli Johan Elmander, Çek Cumhuriyeti'nden Tomas Ujfalusi ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek yabancı oyuncular olacak.