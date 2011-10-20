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Spor

GS'nin ''Katil Osman''ı öldü İSTANBUL (A.A) 

20 Ekim 2011 15:26

-GS'nin ''Katil Osman''ı öldü İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Galatasaray Kulübü'ne yıllardır hizmet eden ''Katil Osman'' lakaplı Osman Donat, vefat etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Osman Donat'ın dün akşam hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Kulübümüze yıllardır özveriyle hizmet eden Osman Donat, dün akşam hayatını kaybetmiştir. Camiamızda 'Katil Osman' lakabıyla tanınan Donat, son dönemde özellikle Galatasaray Basketbol Şubesi'nin görünmeyen kahramanlarından biriydi. Osman Donat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.''

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