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GS'NİN İSTEDİĞİ MİSİMOVİC'E SCHALKE 04 DE TALİP BERLİN (A.A)

17 Ağustos 2010 16:21

-GS'NİN İSTEDİĞİ MİSİMOVİC'E SCHALKE 04 DE TALİP  BERLİN (A.A) - 17.08.2010 - Galatasarayı'ın istediği Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Wolfsburg'ta oynayan Bosnalı futbolcu Zvjezdan Misimovic'e, Schalke 04'ün teknik direktörü Felix Magath'ın da talip olduğu bildirildi. Alman Bild gazetesinde, ''Magath, Misimovic ile ilgili milyonluk savaşı kazanacak mı?'' başlığı ile yer alan haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın Magath'a rakip olduğu ve Boşnak oyuncuyu istediği belirtildi. Misimoviç için transfer bedelinin 8 ila 10 milyon avro arasında olacağı ve bu miktarı hem Schalke 04 hem de Galatasaray'ın karşılayabileceği ifade edilen haberde, oyuncuya verilecek ücret konusunda iki kulübün büyük rekabet içine girdiği kaydedildi. Magath'ın Pazar günü Aalen kentindeki Ramada otelinde Misimovic'in danışmanı Fali Ramadani ile buluştuğu, yarın da Magath ve Ramadani'nin biraraya geleceği belirtilen haberde, Galatasaray'ın da bir teklif sunduğu ifade edildi. Wolfsburg'un, Juventus'ta oynayan Diego'yu transfer etmesi durumunda Misimovic'in gitmesine izin verilebileceği kaydedildi. Wolfsburg'un Diego ile 4 yıllığına anlaştığı, ancak Diego için 17 milyon avro transfer ücreti teklif eden Wolfsburg ile 19 milyon avro isteyen Juventus arasındaki pazarlığın sürdüğü belirtildi.

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