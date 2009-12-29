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Dünya

GSM’in güvenlik şifreleri kırıldı

Alman hackerlar grubu, GSM hatlarında konuşmaların başkalarınca dinlenmesini engelleyen gizli şifreleme sistemini çözmeyi başardı.

29 Aralık 2009 02:00

T24-  Cep telefonu görüşmelerinin dinlenmesini engelleyen ve sır gibi saklanan şifreleme sistemi, hackerlar tarafından kırıldı.

Alman hackerlar grubu, GSM hatlarında konuşmaların başkalarınca dinlenmesini engelleyen son derece gizli şifreleme sistemini çözmeyi başardı. Sistemin kodlarını kamuoyuna da açan grup, GSM Association’ın şimşeklerini üstüne çekti.

Bilgisayar uzmanı Karsten Nohl liderliğindeki ekip, GSM şebekelerinin dinlemeye karşı iddia edildiği kadar güvenli olmadığını gösterme iddiasıyla beş ay önce çalışmaya başladı ve Nohl’un önceden verdiği tarihte tüm güvenlik kodlarını yayımladı.

Nohl, daha önce beyaz yakalı hackerların katıldığı bir konferansta GSM şifreleme sistemini beş ayda çözeceğini duyurmuştu

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