-GSMH'NIN YÜZDE 2'Sİ TRAFİK KAZALARINDA YOK OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulunun hazırladığı Otomotiv Sektör Raporuna göre, 2010 yılında meydana gelen 1 milyon 104 bin 990 trafik kazasında 4 bin 41 kişi hayatını kaybederken, 211 bin 34 kişi yaralandı. Trafik kazalarındaki ekonomik kaybın ise GSMH'nın yüzde 2'sine denk geldiği tahmin ediliyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 21. yaşını, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katıldığı bir toplantı ile kutladı. Vali Mutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede; sanayisi, üretimi, refahı güçlü olarak mutluluk içinde yaşamayı istediklerini, bunun yolunun da üretimden geçtiğini belirtti. Mutlu, ''Sizler ülkenin gerçek gücüsünüz, çünkü üreticisiniz. Üretenlerimize, iş dünyamıza yürekten şükranlarımızı ifade ediyorum'' dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da konuşmasında, Kastamonu'da polis otosuna saldırıyı lanetlediğini belirtti. Vardan, ''Huzur ve istikrarımızın bozulmasına yönelik olarak cereyan eden bu olayları kökünden lanetliyorum'' dedi. Konuşmasında, MÜSİAD'ın sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Vardan, bu haftanın trafik haftası olduğunu anımsatarak, MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulunun ''Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı Önerisi'' konulu sektör raporu hazırladığını söyledi. Toplantıda, 21. yıl pastası kesildi. -OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU- MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulunun hazırladığı Otomotiv Sektör Raporunda, trafik kazalarını azaltma yolunda ''Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı Önerisi'' getirildi. Rapora göre, Türkiye'deki araç sayısı son 5 yılda yüzde 26 artarken, trafik kazaları yüzde 44 arttı. 2010 yılında meydana gelen 1 milyon 104 bin 990 trafik kazasında 4 bin 41 kişi hayatını kaybederken, 211 bin 34 kişi yaralandı. Trafik kazalarındaki ekonomik kaybın ise GSMH'nın yüzde 2'sine denk geldiği tahmin ediliyor. 2008 yılında 74 kara noktada yapılan iyileştirmeler sonucu kaza sayılarında yüzde 56,62, ölü sayısında yüzde 85,65, yaralı sayısında da yüzde 67,91'lik bir azalma oldu. Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2011-2014'ün stratejik hedefleri, kaza sayısını azaltmak, kazaların şiddetini azaltmak, kazalarda ölenlerin sayısını yüzde 40 azaltmak olarak sıralanıyor. Eylem planının uygulama alanları içinde, okulların çevresinde hız sınırlarının sıkı bir şekilde uygulanması, deneyimli sürücü kursu öğretmenlerinin, sınav görevlilerinin, EGM/Jandarma memurları ve KGM/yerel makamların uzmanlarının liselerde trafik ve güvenlik dersleri vermesinin sağlanması, bütün ülke için tek tip olan sürücü sınavı için yeni standartlaştırılmış teorik ve pratik sınavlar oluşturulması ve uygulanması, ağır taşıt kullanacak kişiler için eğitim ve sınav süresinin uzatılması gibi öneriler bulunuyor.