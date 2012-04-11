GSM şirketlerine 13.6 milyon liralık 'açık hat' cezası

Kişinin bilgisi dışında mobil telefon işletmeci bayileri tarafından kişi adına aktive edilen ve kamuoyunda 'açık hat' olarak bilinen hatlarla ilgili GSM operatörlerine ceza kesildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), alınan kararlara aykırı hareket eden cep telefonu operatörlerine toplam 13 milyon 573 bin lira para cezası uyguladı.

BTK 2009 yılında aldığı kararla, vatandaşın haberi olmadan kimlik bilgileri kullanılarak cep telefonu aboneliklerinin yapıldığı, bu hatların suç örgütlerince kullanıldığı, yapılan soruşturmalarda suçlunun bulunamadığına dikkati çekti. Kararda, abone kimlik bilgilerinin izinsiz kopyalanması, saklanması, dağıtımı, çıkar amaçlı kullanımının ve suistimalinin engellenmesi, elektronik haberleşme hizmeti alan tüketicilerin korunması ile açık hat uygulamasının asgari düzeye indirilebilmesi için, işletmecilerin alması gereken önlemler ve uygulama süreleri belirlendi.

Turkcell'e 8 milyon 172 bin lira ceza

Kararın sağlıklı uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için geçen yıl soruşturma başlatıldı. Kurul, Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı soruşturma raporunu görüşerek karar bağladı.

BTK, kararın uygulamasıyla ilgili Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (Turkcell), 5 ayrı eksiğini tespit etti. Her bir eksiklik için Turkcell'e 2010 yılı net satışı olan 8 milyar 172 milyon 652 bin 738 liranın onbinde ikisine karşılık gelen 1 milyon 634 bin 530 lira ceza uygulanmasına karar veren BTK, Turkcell'e toplam 8 milyon 172 bin 652 lira para cezası verdi. Turkcell'e yönelik eksiklikler arasında, ''vatandaşın üzerine kayıtlı abonelikleri öğrenmesi için oluşturulacak sistemin geç kurulması'', ''abonelik sözleşmesi imzalanmadan ve kimlik fotokopisi alınmadan hat verilmesi'', ''abonelik sözleşmesinin bir nüshasının aboneye verilmemesi'', ''çok sayıda aboneye ilişkin kimlik numarası bilgilerinde yanlışlık bulunması'' ve ''abonelik sözleşmelerini muhafaza etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi'' yer aldı.

Avea'ya 2 milyon 996 bin lira ceza

Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin (Avea) denetiminde 6 ayrı eksiklik tespit eden BTK, her bir eksiklik için şirketin 2010 yılı net satışı olan 2 milyon 497 bin 621 bin 758 liranın onbinde ikisine karşılık gelen 499 bin 484 lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararla Avea'ya toplam 2 milyon 996 bin 906 lira para cezası kesildi. Kararda Avea'nın eksiklikleri ise, ''aynı bayi tarafından üzerine 4'ten fazla hat açılan birçok kişinin bulunması'', ''vatandaşın üzerine kayıtlı abonelikleri öğrenmesi için oluşturulacak sistemin geç kurulması'', ''abonelik sözleşmesi imzalanmadan ve kimlik fotokopisi alınmadan hat verilmesi'', ''abonelik sözleşmesinin bir nüshasının aboneye verilmemesi'', ''çok sayıda abonesine ilişkin ad, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerinde yanlışlık bulunması'' ve ''abonelik sözleşmelerini muhafaza etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi'' şeklinde sıralandı.

Vodafone'a 2 milyon 404 bin lira ceza

Vodafone Telekomünikasyon AŞ'de de (Vodafone), ''abonelik sözleşmesi imzalanmadan ve kimlik fotokopisi alınmadan hat verilmesi'', ''abonelik sözleşmesinin bir nüshasının aboneye verilmemesi'', ''çok sayıda aboneye ilişkin kimlik numarası bilgilerinde yanlışlık bulunması'' ve ''abonelik sözleşmelerini muhafaza etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi'' eksikliklerini tespit eden BTK, işletmeye her bir eksiklik için 2010 yılı net satışı olan 3 milyar 5 milyon 198 bin 407 liranın onbinde ikisine karşılık gelen 601 bin 39 lira para cezası verilmesi kararını aldı. Böylece Vodafone'a kesilen toplam para cezası ise 2 milyon 404 bin 158 lira oldu.