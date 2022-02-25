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GSM şirketlerinden Ukrayna’daki Türkiye vatandaşlarına ücretsiz kullanım

25 Şubat 2022 10:46

Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkiye vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren üç GSM şirketi Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'dan Ukrayna’da bulunan Türkiye vatandaşları için bir karar geldi. Ülkede bulunan Türkiye vatandaşları için acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.

GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

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