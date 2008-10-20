GSM şirketleri personel çıkarırsa cezayı yiyecek!

Global kriz tüm sektörleri tasarruf politikalarına zorlarken, Telekomünikasyon Kurumu (TK), GSM şirketlerine "personel çıkarmayı düşünme" mesajı göndererek, gözdağı verdi. Bilişim sektörünün krizde Türkiye'nin can simidi olduğunu vurgulayan TK Başkanı Tayfun Acarer, "Bu dönemde GSM operatörlerinin bir tek işçi bile çıkardığını görmek istemiyorum. Bu konuda yaptırım gücümüz yok ama döner dolaşır farklı yollardan da ceza yağdırırız" dedi.



2009'da sektörde bir daralma beklemediklerini ancak olası yatırımların beklemeye alınabileceğini kaydeden Acarer, "Hareketli günler bizi bekliyor. Numara taşınabilirliği, 3G, geniş bant üzerinden kablosuz internet (Wi-Max) ihaleleri, sektörü ve Türkiye'yi olumlu etkileyecek" diye konuştu.



Bozcaada, Gökçeada ve Gelibolu Yarımadası'nın GSM kapsamına alınmasına yönelik Çanakkale'de düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acarer, yaklaşan ekonomik krizde bilişim sektörünün sorumluluğunun diğer sektörlerden daha fazla olduğuna dikkat çekti.



"Sektörün istihdamda sorumluluğu çok büyük. Kesinlikle personel çıkartılmamasını istiyoruz" diyen Acarer, resmi olarak bir yaptırımlarının olamayacağını ancak başka taraflardan sektör oyuncularını zorlayacaklarını anlattı. Acarer, "En ufak hatada ceza veririz. Yaklaşan krizde istihdamda azami özveriyi sarfetmeleri gerekiyor" uyarısında bulundu.



Hareketlilik ekonomiye yansır



Bilişim sektörünün tıpkı inşaat gibi lokomotif bir sektör olduğunu ve diğer sektörleri peşinden sürüklediğini kaydeden Acarer, "Telekom sektörü son 15 yıldır diğer sektörleri yanında götüren bir sektör haline geldi. Yaklaşan krizden diğerlerinden daha az etkilenir hatta iyi kullanılırsa bilişim sektörü diğer sektörleri de hareketlendirir" diye konuştu.



Önümüzdeki bir kaç ayın oldukça hareketli geçeceğini, bunun da ekonomide bir hareket yaratmasını beklediklerini anlatan Acarer, şöyle konuştu: "Yaklaşık 4 hafta sonra numara taşınabilirliği, 28 Kasım'da 3G ihalesi, 3-4 ay sonra da Wi Max ihalesi var. Global kriz döneminde önümüzdeki ihalelerin Türkiye'yi olumlu etikleyeceğine inanıyoruz. İhale koşullarında yatırımlarda kullanılacak olan malzemenin yazılım ve donanım olarak yüzde 50'si Türkiye'den olması şartı var. Yani yan sanayiyi hareketlendirecek."



3G ihalesi için 4. şartnameyi alan olmadığını da ifade eden Acarer, büyükelçiliklere 7 dilde ilan verdiklerini, ihalenin her yerde ilan edildiğini kaydetti. Acarer, "Hala süre var. Ayrıca bu ihalede 4. operatörün gelmesini kolaylaştırdık. Ancak bizim operatörlerimizin en az aboneyi sahip olanı bile Avrupa ülkelerinin 2 katından fazla aboneye sahip. Bunların arasına girmek kolay değil, ayrıca küresel kriz dolasıyla yatırımlar askıya alınmış olabilir" dedi.



Numara taşınma başladıktan sonra GSM operatörlerinin pazar paylarında en fazla yüzde 5 değişim öngördüklerini ifade eden Acarer, opertörlerin numara taşıma için kullanıcılardan para almayacağını ancak birbirlerine ödemeleleri gereken bedeli kendi aralarında anlaşamazlarsa TK'nın belirleyeceğini söyledi. Belirledikleri rakamı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını anlatan Acarer, bu rakamın 10 YTL'den az olacağını belirtti.

