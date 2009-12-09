GS'li Sarp: İlk yarının son haftasında lideriz

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Sarp, Antalyaspor maçını kazanacaklarını ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde ilk yarının son haftasına lider gireceklerini iddia etti.

Galatasaray TV'de ''Son Pas'' programına katılan Mustafa, özellikle iç sahada, üç maçta berabere kalarak altı puan kaybettiklerini, bu maçlarda kötü oynadıkları söylenmesine karşın rakiplerine pozisyon dahi vermeden oynadıklarını kaydederek, ''İkinci golü bulamamanın oyun içinde verdiği bir gerginlik var. Ayrıca rakiplerimizin puan kaybetmesi, liderlik koltuğuna oturmayı istemek ve bu avantajın getirdiği baskı olabilir. Galatasaray, şanssız bir dönem geçirmesine rağmen liderin sadece bir puan gerisinde. Antalyaspor maçıyla birlikte, belki rakiplerimiz de puan kaybedecek ve biz oradan alacağımız galibiyetle ilk yarının bitimine bir hafta kala yine liderlik koltuğuna oturacağız'' diye konuştu.

Mustafa, UEFA Avrupa Ligi, Turkcell Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda da iddialı olduklarını, maratonun sonunda gülmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini söyledi.

Mücadeleci, hırslı, kazanma isteği yüksek olan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Mustafa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçındaki forma yırtma olayı için de şöyle dedi:

''Olayın esas gelişimi, anormal bir mücadelenin olması, bu mücadelenin içinde maçı 1-0 önde götürmemiz ve lider olma fırsatını yakalamamızdır. Lider olma şansı üçüncü kez ayağımıza gelmişti, daha önce iki defa, çok lüzumsuz puan kaybı yaşamıştık. Son derece önemli müsabakalarda rakiplerimiz kaybetmişti. Bundan dolayı çok gergin bir atmosfer vardı ve maçın son dakikalarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un baskısı söz konusuydu. Aşırı kazanma isteği, aşırı hırs ve son dakikada yemiş olduğumuz gol, beni ister istemez o boyuta çekti. O an çok sinirlenip, hakeme ağzımdan kötü bir şey çıkmasın diye farkında olmadan yakama yapışmışlığım söz konusu. Formamın aşağıya kadar yırtık olduğunu da bir sonraki gün fotoğraflarda gördüm. Mustafa Sarp'ı bu profilden gösterdiğim için tüm kamuoyundan özür diliyorum.''

Mustafa, ''Biz bu takıma gönülden bağlıyız. Bizi bu kulüpten tekme tokat kovsalar dahi biz Galatasaraylıyız. Bu, sadece gönül verdiğiniz takımın hizmet kısmı. Bu da olunca kazanma isteği daha da artıyor'' ifadelerini kullandı.