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Spor

GS'li Helvacı: Yabancılara noel izni verilmedi

24 Aralık 2009 02:21

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçta takımlarının iyi bir futbol sergilediğini söyledi.

Helvacı, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un da futbol adına iyi oynamak için sahaya çıktığını belirterek, ''Güzel bir maç oldu. Takımımız iyi oynadı ve buraya gelen taraftarlarımızı memnun etti'' dedi.

Bir soru üzerine, ülkelerine giden yabancı futbolculara ''Noel izni'' verilmediğini kaydeden Helvacı, ''Yabancı oyuncularımızın Noel iznine gitmeleri söz konusu değil. Sadece Elano'ya verilen özel bir izin var. Diğer oyuncularımız, sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklardı. Bu nedenle, teknik, medikal ve idari açıdan alınan idari bir kararla kendilerine izin verildi'' açıklamasını yaptı.

Helvacı, kalecileri Leo Franco'ya ise 35 maç oynadığı için izin verildiğini ifade ederek, ''Bir de elimizdeki zengin kadroyu zaman zaman devreye sokup oynatmamız lazım. Bugün hocanın, genç oyunculara yönelik bir tercihi vardı ve iyi sonuç alındı'' diye konuştu.

İkinci başkan Mehmet Helvacı, kaptan Arda'nın herhangi bir izin talebinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener de maç sonrası yaptığı kısa açıklamada, Galatasaray karşısında iyi oynayamadıklarını belirterek, ''Galatasaray, kadrosu kısıtlı olmasına rağmen bizi yendi. Kendilerini kutluyorum'' dedi.

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