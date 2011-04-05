-GS'IN GENEL KURUL İPTAL DAVASINA RET İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Galatasaray Sportif'in 31 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun iptali talebiyle açılan dava reddedildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirketin 31 Ağustos 2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunun iptali talebiyle QVT Fund LP tarafından İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/702 sayılı dosyasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında, davacı tarafın davadan feragat etmesi nedeniyle davanın reddine karar verildiği kaydedildi.