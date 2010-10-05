-GSGM'DEN SOFUOĞLU'NA ''ŞARTSIZ'' DESTEK ANKARA (A..A) - 05.10.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'na her türlü desteği sağlayabilmek için bütün kapıların sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Yunus Akgül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ikinci kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirvede yer alarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini kaydetti. Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki son sezonunu şampiyon olarak noktalamasının ayrı bir başarı olduğunu dile getiren Akgül, ''Kenan sınıf atlıyor. Yeni kategorisi için ciddi sponsorluğa ihtiyacı var. Kenan Sofuoğlu için bütün kapılarımız sonuna kadar açık'' dedi. Milli motosikletçinin daha önce federasyon ile ilgili sıkıntılar yaşadığını anımsatan Akgül, şöyle konuştu: ''Motosiklet Federasyonu'nda yönetim düştü. Kenan, sıkıntılar yaşadığını dile getirmişti. Bununla ilgili soruşturmalarımız sürüyor. Kenan, bizim için çok değerli bir sporcu. Eğer sponsor bulamazsa, Spor Toto'yu sponsor yaparız. Federasyon Kenan'ı sahipsiz bıraksa bile biz bırakmayız. Ciddi bir federasyon olsun ve Kenan da başarılarına yenilerini eklesin istiyoruz.'' -KENAN'IN TAKIM ARAMASI- Kenan Sofuoğlu'nun yeni takım arayışı içinde olması ve bir Türk takımının oluşturulup oluşturulamayacağıyla ilgili olarak da Akgül, ''Bunun için öncelikle bir yerimiz olmalı. İzmit'in dışında pistimiz yok. İstanbul Park ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Orasının bir sözleşmesi var ve şu an çok para istiyorlar. Eğer alabilirsek, biz işletmek istiyoruz. Bu olmazsa en azından kullanabilmek için anlaşma yapmayı düşünüyoruz. Yeni Kenan'lar için yere ihtiyacımız var'' diye konuştu. -ÖDÜL DESTEĞİ- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, milli motosikletçiyi kendisine verilen yetkiler kapsamında ödüllendireceğini kaydetti. Yasaların kendisine 300 cumhuriyet altını verebilme yetkisini tanıdığını anımsatan Akgül, ''Genel müdüre, Dünya ve Avrupa Şampiyonası olmayan yarışmalar için 300 cumhuriyet altını yetkisi verilmiş. Kendi yetkimi kullanacağım'' dedi.