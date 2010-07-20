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Spor

GSGM BAŞARILI TENİSÇİLERİ ÖDÜLLENDİRECEK İSTANBUL (A.A) 

20 Temmuz 2010 18:26

-GSGM BAŞARILI TENİSÇİLERİ ÖDÜLLENDİRECEK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül, başarılı tenisçileri yarın İstanbul'da yapılacak törenle ödüllendirecek.  Topkapı Sarayı'ndaki Karakol Restorant'ta yapılacak ödül töreninde Akgül, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli tenisçiler Marsel İlhan, İpek Şenoğlu ve Çağla Büyükakçay'a ödüllerini verecek.  Ödül törenine Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

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