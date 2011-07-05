GS'den FB'ye jest: Galatasaray TV 'şike' yayını yapmayacak

T24

Başkan Ünal Aysal, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı şike ve teşvik soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Aysal, "Tüm Galatasaray camiasından gelişmeleri büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla izlemelerini ve Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çıkmasını dilerim" dedi.Aysal ayrıca, konuyla ilgili yayınlar hususunda Fenerbahçe Kulübü'nün hassasiyetini göz önünde tutarak Galatasaray TV ve kulübün tüm mecralarında konu ile ilgili program ve yayın yapılmaması kararını aldıklarını söyledi.Başkan Aysal, Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi;"Spor dünyamız açısından en büyük yanlış bu tür olaylara rekabet duygusuyla yaklaşmaktır. Tüm Galatasaray camiasından gelişmeleri büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla izlemelerini ve Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çıkmasını dilerim. Hukuka ve genel ahlak anlayışına aykırı herhangi bir davranış gerçekleştiyse - ki bunu düşünmek bile istemem - bunu kanıtlamak adalet sistemine düşer, bizlere değil.Konuyla ilgili yayınlar hususunda Fenerbahçe Kulübü'nün hassasiyetini göz önünde tutarak Galatasaray TV başta olmak üzere Kulübümüzün tüm mecralarında konu ile ilgili program ve yayın yapılmaması kararını almış bulunuyoruz. Aynı hassasiyetin tüm Galatasaray camiası tarafından da gösterileceğine eminim."