-GS'de sarı formalar yarın satışa sunulacak İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği sarı formalar yarın genel satışa çıkarılacak. Nike tarafından Galatasaray için tasarlanan sarı formalar yarın tüm Galatasaray Store mağazalarında sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen sarı formada üst kısım maksimum performans ve çevre üzerinde minimum etki amacıyla tasarlandı. Kumaş, yeni bir iplik üretmek üzere eritilen kullanılmış plastik şişelerden üretildi. Her bir formada sekiz plastik şişe kullanıldı.