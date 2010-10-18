-GS'DE NET BİR SONUÇ AÇIKLANMADI İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Galatasaray Kulübü'nde, dün Ankaragücü maçında alınan 4-2'lik yenilginin ardından alınacak önlemler merakla beklenirken, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından net bir sonuç açıklanmadı. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında 2 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı, aldıkları kararları önümüzdeki günlerde duyuracaklarını ifade etti. Gündemi futbol olan 2 saatlik bir toplantı yaptıklarını anlatan Helvacı, basın mensuplarına yönelik konuşmasında, ''Genel bir görüş alışverişiydi bu. Şu anda sizin beklentinizi karşılayacak bir kararı açıklayacak durumda değiliz. Yönetim kurulu olarak bir takım sonuçlara ve kararlara vardık. Bunu önümüzdeki günlerde sizlere açıklayacağız'' dedi. Helvacı, dün Ankaragücü maçının ardından yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe maçı öncesi önlemler alacaklarını kaydettiğinin ve bugün aldıkları kararların bu karşılaşma öncesi uygulamaya girip girmeyeceği şeklindeki bir soruya, ''Bu maçı süre olarak alabilirsiniz. Burada görüş alışverişleri tamamlandı. Herkes kendi fikrini beyan etti. Nihai karar oluşmamakla beraber, bazı kararlara varıldı. Bu hafta içinde kısım kısım göreceksiniz. Zamanı geldiğinde size yine geniş bir açıklama yaparız'' yanıtını verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın görevinden alınmasının, bugünkü kararlar içinde olup olmadığının sorulması üzerine Helvacı, ''Futbolla ilgili ne varsa hepsi konuşuldu ve hepsiyle ilgili kararlar da alındı. Kararların hepsi sonuç itibariyle alınmış durumda. Uygulamalarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız'' ifadelerini kullanırken, Hollandalı teknik adamla kendisinin şahsen bir görüşmesi olmadığını da aktardı. -''FENERBAHÇE MAÇININ SONUCU, KARARLARI ETKİLEMEZ''- Önlerindeki Fenerbahçe derbisinde alınacak sonucun, aldıkları kararların uygulanmasında bir değişikliğe gitmelerine neden olup olmayacağının sorulması üzerine Mehmet Helvacı, ''Hayır değiştirmez. Genel olarak yapılmış bir görüşme. Alınan kararlar da maçlara bağlı olarak değil, genel olarak alındı'' şeklinde konuştu. Aldıkları kararları açıklamama gibi bir düşüncelerini bulunmadığını da yineleyen Helvacı, zamanı geldiğinde bu kararların duyurulacağını sözlerine ekledi.