-GS'DE HUKUK KURULUNDAN YEŞİL IŞIK İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu tarafından oluşturulan hukuk kurulu, mevcut ve istifa etmiş yönetim kurulu üyelerinin mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurula katılmasında herhangi bir hukuki engelin olmadığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun aldığı karar neticesinde oluşturulan ve İrfan Aktar başkanlığında toplanan hukuk kurulunun, geçen ay yapılan mali genel kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca, mevcut ve istifa etmiş yönetim kurulu üyelerinin mayıs ayında yapılacak seçime katılıp, katılmama durumunu görüştüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Yapılan görüşmeler neticesinde, Beyoğlu 1, 2 ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin kararları incelenerek, müzakere edildi. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararlarında, davacıların ihtiyati tedbir kararı verilmesi taleplerinin reddedildiği, Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış olan davada ise davacının talebi üzerine genel kurulda alınmış olan kararların uygulanmasının ertelenmesi yolunda ihtiyati tedbir kararı verildiği anlaşıldı. Bu durum karşısında, mali genel kurulda alınan kararın başlangıçta mahkeme tarafından itiraz üzerine veya resen kaldırılmadığı ya da davanın mahkemelerce birleştirilerek nihai olarak reddedilip keşinleşinceye kadar hüküm ifade edeceğinden, bugünkü haliyle mevcut ve istifa etmiş yönetim kurulu üyelerinin yapılacak seçimlere katılmalarında hukuken bir sakınca olmadığı görüldü. Zira, olağanüstü genel kurul toplantısı kararının, mali genel kurul kararına dayanılarak değil, yönetim kurulunun tüzüğün 25. maddesinin 3. bendine istinaden alındığı tespit edildi.'' -ÜSTÜNEL'DAN AÇIKLAMA- Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Haldun Üstünel, görevinden istifa etmeden devam etmek için en küçük şansı zorladığını söyledi. Üstünel, NTVSpor'da yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü'nde yazılı olmayan kuralların geçerli olduğunu ifade ederek, ''Bunlara dikkat edilir. Gelenek ve göreneklerimiz ve Galatasaraylılık duruşumuz göz önünde bulundurulur. Görevimden istifa etmeden devam etmek için küçük bir şans olsaydı, o şerefli göreve devam ederdim'' dedi. Görevden ayrıldıktan sonra bir daha arkasına bakmadığını anlatan Üstünel, ''Bir kere yolları ayırdım mı bir daha arkama bakmam. Adımın çeşitli pazarlıklarda kullanıldığını görüyorum. Çeşitli yakıştırmaların içinde yer alıyorum. Bundan dolayı yakın dostlarım beni eleştiriyor. Bu beni üzüyor. Yakıştırmalar gerçeği yansıtmıyor. Kendimi geriye çekmiş durumdayım. Olayların gelişimini izliyorum'' diye konuştu. Yıpranmış ve demode yönetimin Galatasaray'da birliği sağlayacağına inanmadığını kaydeden Haldun Üstünel, ''Galatasaray'ın birleşmeye ihtiyacı var. Kapalı kapılar ardından büyük kavgalar ve pazarlıklar yaşanıyor. Bu olaylar camianın büyüklerini ve ileri gelenlerini de üzüyor. Gelişmeleri kaygı ile izlemekteyim. Ayrıca hiçbir kişiye veya oluşuma sözüm yok. Oluşan tabloyu dışardan takip ediyorum. 530 senelik camiamızın bu sıkıntıları aşmasını ben de bekliyorum. Bana destek veren tüm üyelere ve taraftarlara teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı. -ARDA TURAN'A DESTEK- Üstünel, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'a destek verdi. Arda'nın camianın göz bebeği olduğunu anlatan Haldun Üstünel, ''Arda milli takımımızın tartışmasız en önemli oyuncusu. Geleceğin Galatasaray'ını oluştururken Arda'yı nasıl satacağımızı değil, yeni Arda'ları nasıl kazandıracağımızı düşünmeliyiz'' şeklinde konuştu. Galatasaray Kulübü'ndeki yöneticiliği sırasında transferdeki çalışmalarıyla büyük övgü alan Üstünel, Arda'yı olduğundan daha fazla sahiplenmeleri gereken bir dönemde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Üstüne çok gidiliyor. Ama güzel zamanlama yaparak cefakar Galatasaray taraftarı onu sahiplenmiş durumda. Bu tablo hoşumuza gidiyor. Beni mutlu ediyor. Arda'nın bu şekilde sahiplenilmesi gerekiyor. Yine yıpratma kampanyası ile karşı karşıya. Galatasaray camiası ve taraftarları Arda'nın arkasındadır.'' Eski yönetici, altyapıya da önem verilmesi gerektiğini belirterek, ''Kurulmuş olan sistemin boyut kazandırılarak büyütülmesi gerekiyor. Bunun için süreye ihtiyaç var. Bu süreç doğrultusunda farklı yapıda değerler kazandırılacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarının toleransı kalmadı. Bu süreçte altyapıdan gelecek değerlerin takıma kazandırılması önemli ama hazır oyuncuların takıma monte edilmesi de önemli'' dedi. -BASKETBOL FEDERASYONU'NA ELEŞTİRİ- Haldun Üstünel, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Medical Park'ın Fenerbahçe ile yaptığı ve kaybettiği play-off final mücadelesinin ardından Basketbol Federasyonu'na ağır eleştirilerde bulundu. Hakem değişikliklerinin yanı sıra oynanan 4 final maçında Fenerbahçe'nin 94 faul atışı kazanmasını gündeme getiren Üstünel, şöyle konuştu: ''Mevcut final mücadelesi enteresan geçti. 4 maç oynandı ve rakip toplamda 94 faul atışı kazanmış. Bu tarihe geçmiştir. NBA tarihinde bile rastlanmayacak bir durum. Taurasi'nin yaşadığı doping skandalının bedelini Turgay Demirel koltuğunu kaybetmemek sevdasıyla çok güzel ödedi. Diğer kulüpler de yatırım yapıyorlar. Şampiyon nasıl olsa tayin ediliyor. Federasyon başkanının acilen çıkıp basın toplantısı yapması gerekiyor. Hakem değişiklikleri nasıl yapıldı, sebebi nedir açıklasınlar. Kızlarımız bu onurlu mücadelelerinden dolayı üzülmesinler. Camia yaşananların farkında. Kendilerine yakışır şekilde mücadele ettiler. Ortada skandal hakem hataları vardı. Hakem değişikliğinin amacını açıklasınlar.''