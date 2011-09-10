-GS'de hedef lige iyi başlamak İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Geçtiğimiz sezon yaşadığı düş kırıklığından yaptığı transferlerle sıyrılmaya çalışan Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanarak sezona iyi başlamak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puan alarak sezona moralli başlamanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da, Hakan Balta adalesindeki çekme nedeniyle dünkü antrenmanı yarıda bırakmış, İsveçli golcü Johan Elmander ise takımdan ayrı çalışmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray arasında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Maç Lig TV'den naklen yayınlanacak.