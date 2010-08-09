-GS'DE ALT YAPI FUTBOLCULARI HAGİ'YE KONUK OLACAK İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Galatasaray'ın altyapı futbol takımları, eski futbolcuları Gheorghe Hagi'nin düzenleyeceği turnuvalara katılacak. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Gheorghe Hagi'nin Romanya'nın Köstence kentinde organize edeceği turnuvalara 17 yaş altı ile 15 yaş altı takımlarının katılacağı bildirildi. Futbolu bıraktıktan sonra genç futbolcu yetiştirmeye başlayan ve ''Academia Hagi'' isimli futbol okulunu kuran Hagi, bu ay içinde düzenleyeceği iki turnuvayla ünlü kulüplerin genç yeteneklerini Köstence'de buluşturacak. Hagi, Talent Cup isimli ilk turnuvaya Galatasaray 17 yaş altı takımının yanı sıra Barcelona, Real Madrid ve Academia Hagi takımları katılacak. Hagi'nin ikinci turnuvası ise bu organizasyondan bir hafta sonra yine aynı yerde organize edilecek ve 15 yaş altı takımları turnuvada mücadele edecek. Doğunun Yıldızları adıyla düzenlenecek bu turnuvaya da yine Galatasaray ile birlikte Dinamo Kiev, Dinamo Moskova, Legia Varşova, Levski Sofya, Partizan Belgrad ve Academia Ferenc Puşkaş takımları katılacak. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Hagi, Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan kısa açıklamasında, ''Oynadığım takımların genç yeteneklerini buluşturmak istedim'' ifadelerini kullandı. Turnuvaya katılan takımların tüm giderlerinin Hagi tarafından karşılanacağı bildirildi.