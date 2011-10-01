-GS'de 3000. gol heyecanı İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, 54. sezonuna başladığı ligde rakip fileleri 3000. kez havalandırmaya çok yakın. Türkiye 1. Futbol Ligi olarak 1959 yılında başlayan ve bugün Spor Toto Süper Lig adıyla 54. sezonu oynanan organizasyonda şimdiye dek toplam 1736 maça çıkan sarı kırmızılı takım, rakip fileleri 2 bin 999 kez havalandırmayı başarırken, Ankaragücü maçında bulacağı olası bir gol ''Cim Bom''un lig tarihindeki 3000. golü olacak. Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında olası ilk golünü atacak oyuncu, takımının ligdeki 3000. golüne imza atmakla birlikte, kendi adını da tarihe yazdırmayı başaracak. -İlk goller efsaneden- Galatasaray'ın lig tarihindeki ilk golleri, takımın en önemli efsane isimlerinden Metin Oktay tarafından atıldı. 1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, her iki golü de atan Metin Oktay, adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı -1000. gol Turgay İnan'ın- Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi başardığı 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan'ın ayağından geldi. Sezonun 28. haftasında, 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, 1000. gole de ulaşılmış oldu. Galatasaray'ın son iki golünü atan Turgay İnan'ın maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği top, sarı-kırmızılı ekibin tarihine ligdeki 1000. gol olarak geçti. -Hakan Ünsal 2000. gole adını yazdırdı- Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2000. gol, 15 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı. Sarı-kırmızılı formayla bir çok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda takımının lig tarihindeki 2000. golüne adını yazdırmayı da başardı. Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını Galatasaray 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal'ın maçın 4. golü olarak rakip ağlarla buluşturduğu meşin yuvarlak, ''Cim Bom''un lig tarihindeki 2000. golü oldu.