-GS'DA 6 BİN 988 ÜYE OY KULLANACAK İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nde 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda toplam 6 bin 988 üyenin oy kullanabileceği açıklandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda, kulübün kaydı açık 11 bin üyesinden aidatını yatıran 6 bin 988'inin oy kullanma hakkına sahip olduğu açıklandı. Genel kurulda 24 sandıkta yapılacak olan oy verme işlemlerinin saat 10.00'da başlayacağı ve saat 15.00'de tamamlanacağı bildirildi.