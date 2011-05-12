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Spor

GS'DA 6 BİN 988 ÜYE OY KULLANACAK İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 18:31

-GS'DA 6 BİN 988 ÜYE OY KULLANACAK İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nde 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda toplam 6 bin 988 üyenin oy kullanabileceği açıklandı.  Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda, kulübün kaydı açık 11 bin üyesinden aidatını yatıran 6 bin 988'inin oy kullanma hakkına sahip olduğu açıklandı.  Genel kurulda 24 sandıkta yapılacak olan oy verme işlemlerinin saat 10.00'da başlayacağı ve saat 15.00'de tamamlanacağı bildirildi.

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