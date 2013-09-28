T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saraylılardan yönetime çağrı: Terim'iz kurumadan istifa!

Galatasaray taraftarının Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelede yönetim aleyhinde ses uyandıracak bir organizasyona gideceği de belirtiliyor

28 Eylül 2013 13:51

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'i gönderen Ünal Aysal ve yönetimine tepkisini Arena'ya astığı pankartlarla sürdürüyor
 
Tecrübeli teknik adamın görevden ayrılmasından bir gün sonra Arena'nın etrafına Başkan Ünal Aysal ve yönetimden Adnan Nas, Lütfi Arıboğan ve Bülent Tulun gibi isimlere tepki pankartları asan taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelenin öncesinde de Türk Telekom Arena'ya yeni pankartlar astı.
 
Yönetime istifa çağrısının tekrar dile getirildiği bir pankartta 'Terim'iz soğumadan istifa' ifadesi bulunurken, bir diğerinde ise Fatih Terim ile özleşen 'Allah Kerim, Fatih Terim' sloganı yer aldı. Bu iki pankart sosyal medyada da kısa sürede ciddi bir kitleye ulaştı.
 
Öte yandan Galatasaray taraftarının Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelede yönetim aleyhinde ses uyandıracak bir organizasyona gideceği de belirtiliyor.

ETİKETLER

galatasarayfatih terimyönetimistifapankartçağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24