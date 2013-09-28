G.Saraylılardan yönetime çağrı: Terim'iz kurumadan istifa!

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'i gönderen Ünal Aysal ve yönetimine tepkisini Arena'ya astığı pankartlarla sürdürüyor

Tecrübeli teknik adamın görevden ayrılmasından bir gün sonra Arena'nın etrafına Başkan Ünal Aysal ve yönetimden Adnan Nas, Lütfi Arıboğan ve Bülent Tulun gibi isimlere tepki pankartları asan taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelenin öncesinde de Türk Telekom Arena'ya yeni pankartlar astı.

Yönetime istifa çağrısının tekrar dile getirildiği bir pankartta 'Terim'iz soğumadan istifa' ifadesi bulunurken, bir diğerinde ise Fatih Terim ile özleşen 'Allah Kerim, Fatih Terim' sloganı yer aldı. Bu iki pankart sosyal medyada da kısa sürede ciddi bir kitleye ulaştı.

Öte yandan Galatasaray taraftarının Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelede yönetim aleyhinde ses uyandıracak bir organizasyona gideceği de belirtiliyor.